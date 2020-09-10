وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز 190 ألفًا

ذكر مركز علوم وهندسة النظم في جامعة جونز هوبكنز، اليوم الخميس، أن وفيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) تجاوزت 190 ألفًا في الولايات المتحدة.ومع تجاوز عدد حالات الإصابة على الصعيد الوطني 6.3 مليون حالة، ارتفع عدد الوفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى 190478 حتى الساعة 4:28 مساء بالتوقيت المحلي (20:28 بتوقيت جرينتش)، وفقا للمركز.وأبلغت ولاية نيويورك عن 33013 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة على مستوى الدولة، في حين سجلت ولاية نيو جيرسي 16008 حالة وفاة، لتحتل المرتبة الثانية في قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للوفيات.وأظهرت البيانات أن ولايات كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا أكدت جميعها أكثر من 12 ألف حالة وفاة.وتشمل الولايات التي تضم أكثر من 7 آلاف حالة وفاة أيضا ماساتشوستس وإلينوي وبنسلفانيا.ولا تزال الولايات المتحدة في صدارة الرسم البياني العالمي من حيث عدد حالات الإصابة وعدد الوفيات، وتمثل أكثر من خمس عدد الوفيات على مستوى العالم.وبالإضافة إلى ذلك، ثبتت إصابة أكثر من نصف مليون طفل أمريكي بالمرض منذ ظهوره، وفقا لتقرير جديد أصدرته الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ورابطة مستشفيات الأطفال.