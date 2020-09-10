بومبيو يرجّح تسميم نافالنى بأمر من «مسؤولين روس كبار»

رجّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أن يكون تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني قد تمّ بأمر من "مسؤولين روس كبار"، في تصريح يزيد الضغوط الدولية التي تتعرض لها موسكو بسبب هذه القضية.وقال بومبيو في مقابلة إذاعية "أعتقد أنّ الناس حول العالم يرون هذا النوع من الأنشطة على ما هو عليه. وعندما يرون محاولة لتسميم منشقّ، مع إدراكهم بأنّ هناك احتمالًا كبيرًا بأن يكون هذا قد تمّ في الواقع بأمر من مسؤولين روس كبار، فأعتقد أنّ هذا ليس جيّدًا للشعب الروسي".