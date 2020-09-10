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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الرزاز يحاضر عن الإرهاب وعلاقته بالفن أونلاين.. اليوم

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:22 ص
د. مصطفي الرزاز
د. مصطفي الرزاز
نضال ممدوح
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يبث المجلس الأعلى للثقافة٬ عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ محاضرة بعنوان "الإرهاب وليد التطرف وعلاقته بالفن"، والتي ويقدمها الفنان دكتور مصطفى الرزاز.

يأتي ذلك في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة "الثقافة بين إيديك"٬ والذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات "دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف"، والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان، وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري، ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.

يذكر أن "الرزاز"عضو بجمعية محبى الفنون الجميلة٬ ونقابة الفنانين التشكيليين٬ وجماعة الفنانين والكتاب بآتيليه القاهرة٬ وعضو بلجان المجلس الأعلى للثقافة٬ وعضو مؤسسة الاتحاد العالمى لنقاد الفن.

وأقام العديد من المعارض الخاصة من بينها: "معرض خيال الظل والشطرنج"٬ معرض "الصيد فى النيل"٬ معرض "كناسة الدكان"٬ معرض "عودة العصفور الأخضر.. وجوه من التحرير"٬ معرض "عنتر وحلم اليقظة٬ معرض "طيف الفرس"٬ معرض "أم الشعور".

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