«فويس باند» يحيى أمسية فنية بـ«السحيمى».. الليلة

يستقبل مركز إبداع بيت السحيمي٬ بشارع المعز في السابعة مساء اليوم الخميس، الحفل الفنى لفرقة "فويس باند" قيادة إسلام جاد.ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من أشهر الأغاني المصرية والعربية منها: دارت الأيام لــ أم كلثوم والتي كتبها الشاعر مأمون الشناوي ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب.ومن كلمات مأمون الشناوي وألحان عبد الوهاب يتم أيضًا تقديم أغنية "تهجرني" بحكاية لفايزة أحمد، "وحشتني" لسعاد محمد كلمات صلاح فايز ألحان خالد الأمير٬ و"كلام الناس" لـ جورج وسوف، أوبريت "الحلوة لسة صغيرة" كلمات صلاح جاهين ومن ألحان كمال الطويل، "إن كنت ناسي" من كلمات محمد علي أحمد وألحان الموسيقار رياض السنباطي لهدي سلطان، "كل دقة في قلبي" من ألحان محمد فوزي وكلمات عبد العزيز سلام، ومن ألحان فريد الأطرش لــ أسمهان ليالي الأنس التي كتبها شاعر الشباب أحمد رامي، ولطلال المداح يامن هواه كلمات سعيد البورسعيدي وألحان طارق عبد الحكيم.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.