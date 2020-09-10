صدور النسخة العربية لرواية «سلامبرلاند» لــ بول بيتى

صدر حديثًا عن منشورات الجمل٬ النسخة العربية لرواية "سلامبرلاند" للكاتب الأمريكي بول بيتي، ومن ترجمة عهد صبيحة. كان بول بيتي أول أمريكي يفوز بـ جائزة المان بوكر 2016 عن روايته "خيانة".ويشير المترجم في تقديم الرواية إلى أن:"يستمر بول بيتي في منهجه الروائي القائم على السخرية كأسلوب في سرد الأحداث وبناء الشخصيات وعلاقاتها مع بعضها٬ ويستلهم من فكرة إعادة التمييز العنصري مادة خصبة ليبرز من خلالها سخريته الواضحة من هشاشة هذا المفهوم الذي تتغنى به أنظمة الحديثة حاكمة العالم.بطل الرواية "فيرجسون" وهو منسق موسيقي مخضرم من أصول أفريقية ــ أمريكية٬ بذاكرة صوتية عجيبة٬ يسافر من الولايات المتحدة إلي برلين في ألمانيا في العام 1989. تماما في الفترة التي تسبق إنهيار جدار برلين٬ في رحلة بحث عن "ذا شوا" الموسيقي العظيم المختفي٬ في مسعى لتحقيق ذاته من خلال إبداع ضربة موسيقية كاملة.