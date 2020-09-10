الروائى المغربى شعيب حليفى ضيف «اقرأ معانا»

يحل الروائي والقاص المغربي شعيب حليفي٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ ضيفًا على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث اونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، حيث يقدم قراءة لواحدة من قصصه تحت عنوان "لا تنس ما تقول".و"حليفي" صدرت له من قبل روايات: أنا أيضًا٬ مساء الشوق٬ زمن الشاوية٬ رائحة الجنة٬ مجازفات البيزنطي.وفي مجال الدراسات النقدية صدر له:أصدر في مجال النقد:شعرية الرواية الفانتاستيكية٬ عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة. كتاب "الرحلة في الأدب العربي.. التجنس، آليات الكتابة٬ خطاب المتخيل" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.كتاب "هوية العلامات.. في العتبات وبناء التأويل" أيضا عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة.