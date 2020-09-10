المعارض الفنزويلى «جيفارا» يغادر سفارة شيلى بعد حجزه ثلاث سنوات

غادر المعارض الفنزويلي البارز فريدي جيفارا سفارة شيلي في كاراكاس، بعد أن ظل داخلها نحو ثلاث سنوات تقريبًا، حسبما أفادت صحيفة "إل ناسيونال".ولجأ جيفارا، وهو من قيادات حزب الإرادة الشعبية، إلى سفارة شيلي في نوفمبر عام 2017 بعد تجريده من الحصانة البرلمانية ومنعه من مغادرة البلاد.وكان جيفارا ضمن زهاء 110 سياسيين ونشطاء من المعارضة، ومن بينهم شخصيات في السجن أو المنفى، حصلوا على عفو من الرئيس نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي.ووصف معظم ممثلو المعارضة قرار العفو بأنه حيلة لمواجهة الانتقادات التي وجهت للانتخابات البرلمانية المزمعة يوم 6 ديسمبر المقبل، والتي يعتزم 37 حزبًا من المعارضة مقاطعتها.وأثارت الانتخابات المزمعة انقساما في صفوف المعارضة بعد أن دعا المرشح الرئاسي السابق إنريكي كابريليس أحزاب المعارضة إلى عدم مقاطعتها.ومن جانبه، ذكر جيفارا أنه لن يكون مرشحا في الانتخابات التي وصفها بأنها "مزيفة".