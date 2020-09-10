مقتل 4 عسكريين ماليين فى هجوم بوسط البلاد

قُتل 4 عسكريين ماليين، أحدهم ضابط برتبة ملازم، في هجوم استهدفهم، أمس الأربعاء، في وسط البلاد، إحدى بؤر العنف الرئيسية في البلد الغارق في الحرب منذ سنوات، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وكالة "فرانس برس".وقالت وزارة الأمن والحكم المحلي إنّ الهجوم الذي لم تتبتّه في الحال أي جهة وقع قرب مدينة آلاتونا في مقاطعة نيونو.من جهته قال مسؤول محلي كبير لفرانس برس طالبًا عدم الكشف عن هويته إنّ المهاجمين "قتلوا أربعة عسكريين واستولوا على عربتين. هذه هي الحصيلة المؤقتة التي تلقّيناها في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أنّ أحد القتلى ضابط برتبة ملازم.ويشهد وسط مالي منذ سنوات هجمات جهادية وأعمال عنف طائفي إضافة إلى عمليات تهريب مختلفة.وهذا رابع هجوم كبير يستهدف قوات الأمن المالية منذ أن أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس.وخلفت هذه الهجمات الأربع مجتمعة ما لا يقلّ عن 22 قتيلًا.