حرائق الغابات تلحق خسائر فادحة بـ«أوريجون» الأمريكية

قالت كيت براون، حاكمة ولاية أوريجون الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن حرائق الغابات غير المسبوقة التي تستعر في الولاية ألحقت خسائر فادحة بخمس بلدات، وأضافت أن هناك مخاوف من تسببها في سقوط عدد كبير من القتلى.وأوريجون هي الأكثر تضررًا في الغرب الأمريكي الذي يشهد حاليا أكثر من مئة حريق تؤججها الرياح ودرجات الحرارة.وأضافت "براون"، في مؤتمر صحفي، إن ديترويت وسط الولاية وبلو ريفر وفيدا في مقاطعة لين الساحلية وفينكس وتالنت في الجنوب تشهد دمارًا واسعًا بسبب الحرائق، مضيفة: "قد يتسبب ذلك في أكبر خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب حرائق الغابات في تاريخ ولايتنا".ولم تفصح حاكمة الولاية عن عدد السكان الذين قد يكونوا قتلوا، لكن أكثر حرائق أوريجون فتكا أودت بحياة 13 في عام 1936 في حريق دمر مدينة براندون.واضطرت فرق مكافحة الحرائق في أوريجون وكاليفورنيا وواشنطن للتراجع عن مكافحة ألسنة اللهب الخارجة عن السيطرة التي أجبرت بدورها عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم وبقاء مئات الآلاف دون كهرباء في الولايات الثلاث.