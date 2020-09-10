الملك سلمان وميركل يبحثان قضايا مجموعة العشرين

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الأربعاء، أن العاهل السعودي الملك سلمان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا في اتصال هاتفي مساعي مجموعة العشرين للتغلب على آثار جائحة كورونا.وقالت الوكالة، إن العاهل السعودي وميركل بحثا الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.