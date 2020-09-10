اجتماع طارئ بين بروكسل ولندن بشأن التعديل البريطانى لاتفاق بريكست

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنّ اجتماعًا طارئًا سيعقد الخميس في لندن بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتّحدة بشأن مشروع قانون بريطاني ينقض جزئيًا التعهّدات التي قطعتها الحكومة البريطانية في إطار اتفاق بريكست.وجاء في تغريدة أطلقها المتّحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامر، أنّ نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش سيتوجّه غدًا إلى لندن للقاء (الوزير البريطاني) مايكل غوف في اجتماع طارئ للجنة المختلطة، مضيفًا أنّ الاتّحاد الأوروبي ينتظر توضيحات من المملكة المتحدة.