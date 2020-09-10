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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الموت يغيب محامى مانديلا ومستشاره جورج بيزوس

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:28 ص
مانديلا - جورج بيزوس
مانديلا - جورج بيزوس
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توفي محامي حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا جورج بيزوس عن 92 عامًا، والذي كان تولى مهمة الدفاع عن الزعيم الراحل، نيلسون مانديلا أمام المحكمة وتحدى نظام الفصل العنصري، وذلك بحسب ما أعلنته مؤسسة أحمد كاثرادا، أمس الأربعاء.

وغردت المؤسسة، التي أسسها أحمد كاثرادا، الناشط المناهض للفصل العنصري، والذي مثل أمام المحكمة مع مانديلا، إنها أصيبت بالحزن بسبب نبأ وفاة محامي حقوق الإنسان المخضرم جورج بيزوس.

ولد بيزوس في اليونان وجاء إلى جنوب إفريقيا وهو في سن المراهقة، وكان يصف نفسه بأنه شخص كافح من أجل الحرية منذ وقت مبكر.

والتقى بيزوس رئيس جنوب إفريقيا الأسبق وأيقونة النضال ضد الفصل العنصري مانديلا أثناء الدراسة في جامعة ويتس بمدينة جوهانسبرج أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وسرعان ما انخرط في النضال السياسي بهدف التحرر من القمع.

وشارك بيزوس لاحقًا ضمن الفريق الذي دافع عن مانديلا في محاكمة ريفونيا (1964-1963)، والتي حكم فيها على رمز النضال ضد الفصل العنصري بالسجن مدى الحياة.

وفي عام 1994، عين مانديلا بيزوس في مفوضية الخدمات القضائية، التي تشكلت لإصلاح النظام القضائي بهدف محو تشريعات حقبة الفصل العنصري، وعمل بيزوس فيما بعد مستشارا قانونيا لمانديلا.

ونال بيزوس خلال مسيرته العديد من الجوائز تكريمًا لالتزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية.

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