براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل للشباب حتى 30 سنة، وذلك بإحدى جمعيات المرأة، وبراتب 1600 جنيه، بالإضافة إلى الحوافز.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 30 مسئول ائتمان، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 42238670، والتواصل مع المدير المسئول، أو التوجه لمقر جمعية المرأة للتنمية الإنسانية بشبرا الخيمة.ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة، على توفير فرص عمل للشباب.