«الشعب يريد السيسى» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

تصدر هاشتاج "الشعب يريد السيسي"، مواقع التواصل الاجتماعى، حيث عبر المصريون عن ثقتهم فى الرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادات الدولة.وأعلن رواد على موقعي "تويتر" و"فيس بوك"، رفضهم دعوات جماعة الإخوان الإرهابية الخبيثة ومحاولاتهم الفاشلة لإعادة الفوضى.ووصل عدد التغريدات خلال الهاشتاج فى أقل من ساعة على تدشينه ما يقرب من 15 ألف تغريدة مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وداعية إلى رفض جميع الدعوات التى يطلقها أنصار الجماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية.