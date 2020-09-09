«الإحصاء»: 6.7% نسبة المركبات العاملة بالغاز في مصر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة المركبات التى تعمل بالغاز بلغت 6.7% على مستوى الجمهورية بعدد 752 ألف مركبة، وفق آخر تحديث للبيانات بنهاية العام الماضى 2019.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن المركبات الخاصة تمثل العدد الأكبر من المركبات العاملة بالغاز والبالغة 663.3 ألف مركبة، يليها مركبات الأجرة بعدد 60 ألف مركبة، ثم الأتوبيسات بعدد 20.1 ألف، والخدمة العامة 8.4 ألف، و10 مركبات نقل فقط تعمل بالغاز، بينما لا تعمل أيًا من مركبات هيئة دبلوماسية بالغاز.