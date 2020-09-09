مظاهرات فى مدن ألمانية تطالب بإيواء مهاجرين من اليونان

تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في ألمانيا لمطالبة الحكومة في برلين بإيواء مهاجرين من مخيم موريا في جزيرة ليسبوس وجزر يونانية أخرى في بحر إيجة، في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.يأتي ذلك بعد اندلاع حريق هائل في مخيم موريا في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، ما تسبب في تشريد أكثر من 12 ألف شخص.وبحسب بيانات الشرطة، شارك نحو 3000 شخص في مظاهرة بالعاصمة برلين، وأكثر من 1200 شخص في هامبورج و300 شخص في فرانكفورت.وطالب المتظاهرون بالإخلاء الفوري لجميع المخيمات الموجودة في الجزر اليونانية وتوفير مأوى لقاطنيها، وقالت منظمة "زيبروكه" إن على الدول أن تأخذ زمام المبادرة بشكل فردي، نظرا لأنه لا يبدو في الأفق حل أوروبي.وكانت الرابطة الدولية لحقوق الإنسان دعت إلى تنظيم المسيرات تحت شعار "لدينا مكان".وحمل المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "أخلوا موريا"، و"الاتحاد الأوروبي.. عار عليك".وقال خطباء إن إخلاء المخيم كان ضروريا حتى قبل اندلاع الحريق، نظرا لأن أوضاع النظافة الصحية هناك لا يمكن تحملها.