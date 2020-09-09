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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يشيد باستمرار خدمات الكنيسة «أونلاين»

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:42 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، عن سعادته بعودة اجتماع الأربعاء الأسبوعي بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيدًا باستمرار خدمة الكنيسة من خلال شبكة الإنترنت، مشددًا على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولا سيما مع عودة الطلاب إلى دراستهم.

جاء ذلك عقب انتهاء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي انعقد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد توقفه لستة أشهر بسبب تفشي الفيروس بمصر والعديد من دول العالم.

وقال قداسة البابا: "أنا سعيد برجوعنا للاجتماع بعد توقف من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا. وكان متوقفًا ستة أشهر، وإن كان يوجد بعض الخدمات التي قُدمت "أونلاين" وتأملت معكم في أعمال الرسل ورسالة يهوذا ورسالتي بطرس الأولى والثانية ورسائل القديس يوحنا الحبيب، وقبلها تأملات في قطعة ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. وكل الآباء قدموا خدمات كثيرة".

ورحب البابا بكل الآباء الكهنة والأساقفة والمطارنة، قائلًا: "هذا الاجتماع له وحشة خاصة "وحشتونا" من خلال وجودنا مع بعض".

وأضاف: "الله يحفظنا من هذا الوباء احتفظوا بكل الإجراءات الصحية من غسيل الأيدي عدة مرات وارتداء الكمامات ومع دخول المدارس قوموا بتوعية أولادكم ونشكر ربنا أن بلادنا مستورة اقتصاديًا بخلاف دول أخرى".

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