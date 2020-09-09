وفد من «الصحة» يزور فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة

زار وفد من وزارة الصحة، الأربعاء، مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة؛ لبحث سبل التعاون مع الأكاديمية وإقامة معامل لتَحاليل وتطوير الأدوية داخل مبنى كلية الصيدلة بالعلمين الجديدة.استقبل الوفد الدكتورة إيڤان سعد، عميد كلية الصيدلة، وبصحبتها لجنة مختصة من الأكاديمية لمناقشة سبل التعاون وكذلك الاستماع إلى الاشتراطات والمواصفات التي تحددها الوزارة لتنفيذ هذا المشروع المهم الذي يعد الأول من نوعه، المقرر أن يقام داخل كلية الصيدلة بفرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة.وحرص وفد وزارة الصحة على لقاء الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذي أكد حرصه على التعاون مع الوزارة واهتمامه بتنفيذ مثل هذا المشروع الذي يعد، أيضًا، إحياء لمدينة العلمين الجديدة.