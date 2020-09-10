ألمانيا تسجل حالة اشتباه بحمى الخنازير الأفريقية

أعلنت وزارة التغذية والزراعة في ألمانيا، مساء الأربعاء، تسجيل حالة اشتباه رسمية في إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا.وأوضحت الوزارة أن معهد برلين - براندنبورج اكتشف حالة الاشتباه في جثة خنزير بري تم العثور عليها على مسافة كيلومترات قليلة من الحدود الألمانية البولندية.