ألمانيا تسجل حالة اشتباه بحمى الخنازير الأفريقية
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:18 ص
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أعلنت وزارة التغذية والزراعة في ألمانيا، مساء الأربعاء، تسجيل حالة اشتباه رسمية في إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا.
وأوضحت الوزارة أن معهد برلين - براندنبورج اكتشف حالة الاشتباه في جثة خنزير بري تم العثور عليها على مسافة كيلومترات قليلة من الحدود الألمانية البولندية.
وأوضحت الوزارة أن معهد برلين - براندنبورج اكتشف حالة الاشتباه في جثة خنزير بري تم العثور عليها على مسافة كيلومترات قليلة من الحدود الألمانية البولندية.