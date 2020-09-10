حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 10 سبتمبر 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: المشاركة في العمل تساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.عاطفيًا: تقع في مشكلة كبيرة ومعقدة مع الشريك لكن بوعيكما تتوصلان إلى حلها بالحوار والمنطق.صحيًا: يثير نشاطك اللامعهود استغراب المحيطين بك، وقد فاتهم أنه ثمرة الرياضة اليومية المكثفة.مهنيًا: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذانًا صاغية.عاطفيًا: قوة شخصية الشريك وانفتاحه على الآخرين يثيران غيرتك ويزعجانك، لكنهما يكونان في مصلحتك.صحيًا: كن معتدلًا في مشاهدة التلفزيون والجلوس طويلًا أمام شاشة الكمبيوتر والمطالعة ساعات طويلة.مهنيًا: تعيش هذا اليوم تجددًا وتتاح امامك حرية التصرف كما تريد في مجالك المهني، فتحاول الاستفادة من الفرصة لتحسين سير العمل.عاطفيًا: تعيش علاقة عاطفية جديدة ولكنك تفضّل أن تبقيها سرًا وبعيدة عن الأنظار.صحيًا: حافظ على هدوء أعصابك لئلا تقع في مشاحنات بينك وبين الآخرين.مهنيًا: فرصة أمامك لمكسب له صلة بشراكة أو مشروع أو تعويض، لا تضيّعها وإلا ندمت لاحقًا.عاطفيًا: الحبّ من النظرة الأولى تجربة قد تعيشها قريبًا وتجعلك تفكّر في الارتباط الجدي بعد تردد طويل.صحيًا: أنظر إلى محيطك ترَ أن كثيرين أصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يوميًا.مهنيًا: تتكيف سريعًا مع المتغيرات التي حصلت في المدة الأخيرة وتنفذ مشاريعك بحماسة وتكسب الرهان.عاطفيًا: يوم مناسب جدًا لمبادلة الحبيب عاطفته الجياشة تجاهك والتفكير في الارتباط الجدي به.صحيًا: الأجواء الإيجابية والمريحة التي تعيشها تنعكس إيجابًا على صحتك، وتبقيك في راحة.مهنيًا: تأتي الفرصة مرة واحدة في العمر فاستغلها إلى أقصى حدّ لكن لا تقع فريسة التسرّع.عاطفيًا: تعيش مع الشريك علاقة مميزة وخصوصًا أنه يدعمك في جميع مواقفك ويدافع عنك أمام الجميع.صحيًا: إحمِ نفسك من الأمراض وكن حذرًا جدًا من عدوى الإصابة بفيروس خطر.مهنيًا: تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص.عاطفيًا: تصرّفات الشريك تثير حفيظتك، فتفكّر في الانفصال عنه والبحث عن شخص آخر تتفهمه أكثر.صحيًا: لا تترك حبل الأمور على غاربه صحيًا، بل اعرض نفسك على طبيب مختصّ بالتغذية الصحية.مهنيًا: يتركّز اهتمامك بالمحافظة على سمعتك وإنجازاتك الكبيرة التي حفرت اسمك في السجل الذهبي في مجال عملك.عاطفيًا: تشعر بقوة العاطفة وتزداد رغبتك في التقرب من شخص تكنّ له الكثير من الحب.صحيًا: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل.مهنيًا: لا تقدم على عمل أنت غير مطمئن إليه لأنه سيؤدي حتمًا إلى الفشل، وأنت لم تعتد الفشل في حياتك يومًا.عاطفيًا: كن صريحًا مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور عليك وتجد نفسك عاجزًا عن تحمّل ردود فعله.صحيًا: أنصح لك ممارسة التمارين الرياضية المفيدة للمعدة والمقوية لعضلات الساقين.مهنيًا: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك.عاطفيًا: لا تتخذ القرارات من دون تفكير طويل وخصوصًا في ما يتعلق بالشريك.صحيًا: أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة للتخلص من الضغوط المهنية والعاطفية.مهنيًا: تثمر الاتصالات والصفقات التجارية نتائج مرضية جدًّا، فتبدو سعيدًا وفرحًا، وتحصد ثمار ما زرعته.عاطفيًا: تمرّ علاقتك بالحبيب بالمزيد من السعادة والتفاهم، وتتلقى هدية قيمة منه وتستمع إلى نصائحه.صحيًا: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك.مهنيًا: أدرس خطواتك جيدًا ولا تقم بأي عمل قبل التحقق من صحة معلوماتك وقدرتك على التنفيذ.عاطفيًا: لا تلق على الشريك وحده مسؤولية بعض المشاكل الصغيرة بينكما، لأنك تتحمّل الجزء الأكبر منها.صحيًا: لا تهمل صحتك، فهي العنوان الأهم لتتمكن من تحقيق خطواتك بثبات.