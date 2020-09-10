حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 10 سبتمبر 2020
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: المشاركة في العمل تساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.
عاطفيًا: تقع في مشكلة كبيرة ومعقدة مع الشريك لكن بوعيكما تتوصلان إلى حلها بالحوار والمنطق.
صحيًا: يثير نشاطك اللامعهود استغراب المحيطين بك، وقد فاتهم أنه ثمرة الرياضة اليومية المكثفة.
الثور
مهنيًا: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذانًا صاغية.
عاطفيًا: قوة شخصية الشريك وانفتاحه على الآخرين يثيران غيرتك ويزعجانك، لكنهما يكونان في مصلحتك.
صحيًا: كن معتدلًا في مشاهدة التلفزيون والجلوس طويلًا أمام شاشة الكمبيوتر والمطالعة ساعات طويلة.
الجوزاء
مهنيًا: تعيش هذا اليوم تجددًا وتتاح امامك حرية التصرف كما تريد في مجالك المهني، فتحاول الاستفادة من الفرصة لتحسين سير العمل.
عاطفيًا: تعيش علاقة عاطفية جديدة ولكنك تفضّل أن تبقيها سرًا وبعيدة عن الأنظار.
صحيًا: حافظ على هدوء أعصابك لئلا تقع في مشاحنات بينك وبين الآخرين.
السرطان
مهنيًا: فرصة أمامك لمكسب له صلة بشراكة أو مشروع أو تعويض، لا تضيّعها وإلا ندمت لاحقًا.
عاطفيًا: الحبّ من النظرة الأولى تجربة قد تعيشها قريبًا وتجعلك تفكّر في الارتباط الجدي بعد تردد طويل.
صحيًا: أنظر إلى محيطك ترَ أن كثيرين أصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يوميًا.
الأسد
مهنيًا: تتكيف سريعًا مع المتغيرات التي حصلت في المدة الأخيرة وتنفذ مشاريعك بحماسة وتكسب الرهان.
عاطفيًا: يوم مناسب جدًا لمبادلة الحبيب عاطفته الجياشة تجاهك والتفكير في الارتباط الجدي به.
صحيًا: الأجواء الإيجابية والمريحة التي تعيشها تنعكس إيجابًا على صحتك، وتبقيك في راحة.
العذراء
مهنيًا: تأتي الفرصة مرة واحدة في العمر فاستغلها إلى أقصى حدّ لكن لا تقع فريسة التسرّع.
عاطفيًا: تعيش مع الشريك علاقة مميزة وخصوصًا أنه يدعمك في جميع مواقفك ويدافع عنك أمام الجميع.
صحيًا: إحمِ نفسك من الأمراض وكن حذرًا جدًا من عدوى الإصابة بفيروس خطر.
الميزان
مهنيًا: تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص.
عاطفيًا: تصرّفات الشريك تثير حفيظتك، فتفكّر في الانفصال عنه والبحث عن شخص آخر تتفهمه أكثر.
صحيًا: لا تترك حبل الأمور على غاربه صحيًا، بل اعرض نفسك على طبيب مختصّ بالتغذية الصحية.
العقرب
مهنيًا: يتركّز اهتمامك بالمحافظة على سمعتك وإنجازاتك الكبيرة التي حفرت اسمك في السجل الذهبي في مجال عملك.
عاطفيًا: تشعر بقوة العاطفة وتزداد رغبتك في التقرب من شخص تكنّ له الكثير من الحب.
صحيًا: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل.
القوس
مهنيًا: لا تقدم على عمل أنت غير مطمئن إليه لأنه سيؤدي حتمًا إلى الفشل، وأنت لم تعتد الفشل في حياتك يومًا.
عاطفيًا: كن صريحًا مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور عليك وتجد نفسك عاجزًا عن تحمّل ردود فعله.
صحيًا: أنصح لك ممارسة التمارين الرياضية المفيدة للمعدة والمقوية لعضلات الساقين.
الجدي
مهنيًا: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك.
عاطفيًا: لا تتخذ القرارات من دون تفكير طويل وخصوصًا في ما يتعلق بالشريك.
صحيًا: أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة للتخلص من الضغوط المهنية والعاطفية.
الدلو
مهنيًا: تثمر الاتصالات والصفقات التجارية نتائج مرضية جدًّا، فتبدو سعيدًا وفرحًا، وتحصد ثمار ما زرعته.
عاطفيًا: تمرّ علاقتك بالحبيب بالمزيد من السعادة والتفاهم، وتتلقى هدية قيمة منه وتستمع إلى نصائحه.
صحيًا: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك.
الحوت
مهنيًا: أدرس خطواتك جيدًا ولا تقم بأي عمل قبل التحقق من صحة معلوماتك وقدرتك على التنفيذ.
عاطفيًا: لا تلق على الشريك وحده مسؤولية بعض المشاكل الصغيرة بينكما، لأنك تتحمّل الجزء الأكبر منها.
صحيًا: لا تهمل صحتك، فهي العنوان الأهم لتتمكن من تحقيق خطواتك بثبات.
الحمل
مهنيًا: المشاركة في العمل تساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.
عاطفيًا: تقع في مشكلة كبيرة ومعقدة مع الشريك لكن بوعيكما تتوصلان إلى حلها بالحوار والمنطق.
صحيًا: يثير نشاطك اللامعهود استغراب المحيطين بك، وقد فاتهم أنه ثمرة الرياضة اليومية المكثفة.
الثور
مهنيًا: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذانًا صاغية.
عاطفيًا: قوة شخصية الشريك وانفتاحه على الآخرين يثيران غيرتك ويزعجانك، لكنهما يكونان في مصلحتك.
صحيًا: كن معتدلًا في مشاهدة التلفزيون والجلوس طويلًا أمام شاشة الكمبيوتر والمطالعة ساعات طويلة.
الجوزاء
مهنيًا: تعيش هذا اليوم تجددًا وتتاح امامك حرية التصرف كما تريد في مجالك المهني، فتحاول الاستفادة من الفرصة لتحسين سير العمل.
عاطفيًا: تعيش علاقة عاطفية جديدة ولكنك تفضّل أن تبقيها سرًا وبعيدة عن الأنظار.
صحيًا: حافظ على هدوء أعصابك لئلا تقع في مشاحنات بينك وبين الآخرين.
السرطان
مهنيًا: فرصة أمامك لمكسب له صلة بشراكة أو مشروع أو تعويض، لا تضيّعها وإلا ندمت لاحقًا.
عاطفيًا: الحبّ من النظرة الأولى تجربة قد تعيشها قريبًا وتجعلك تفكّر في الارتباط الجدي بعد تردد طويل.
صحيًا: أنظر إلى محيطك ترَ أن كثيرين أصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يوميًا.
الأسد
مهنيًا: تتكيف سريعًا مع المتغيرات التي حصلت في المدة الأخيرة وتنفذ مشاريعك بحماسة وتكسب الرهان.
عاطفيًا: يوم مناسب جدًا لمبادلة الحبيب عاطفته الجياشة تجاهك والتفكير في الارتباط الجدي به.
صحيًا: الأجواء الإيجابية والمريحة التي تعيشها تنعكس إيجابًا على صحتك، وتبقيك في راحة.
العذراء
مهنيًا: تأتي الفرصة مرة واحدة في العمر فاستغلها إلى أقصى حدّ لكن لا تقع فريسة التسرّع.
عاطفيًا: تعيش مع الشريك علاقة مميزة وخصوصًا أنه يدعمك في جميع مواقفك ويدافع عنك أمام الجميع.
صحيًا: إحمِ نفسك من الأمراض وكن حذرًا جدًا من عدوى الإصابة بفيروس خطر.
الميزان
مهنيًا: تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص.
عاطفيًا: تصرّفات الشريك تثير حفيظتك، فتفكّر في الانفصال عنه والبحث عن شخص آخر تتفهمه أكثر.
صحيًا: لا تترك حبل الأمور على غاربه صحيًا، بل اعرض نفسك على طبيب مختصّ بالتغذية الصحية.
العقرب
مهنيًا: يتركّز اهتمامك بالمحافظة على سمعتك وإنجازاتك الكبيرة التي حفرت اسمك في السجل الذهبي في مجال عملك.
عاطفيًا: تشعر بقوة العاطفة وتزداد رغبتك في التقرب من شخص تكنّ له الكثير من الحب.
صحيًا: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل.
القوس
مهنيًا: لا تقدم على عمل أنت غير مطمئن إليه لأنه سيؤدي حتمًا إلى الفشل، وأنت لم تعتد الفشل في حياتك يومًا.
عاطفيًا: كن صريحًا مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور عليك وتجد نفسك عاجزًا عن تحمّل ردود فعله.
صحيًا: أنصح لك ممارسة التمارين الرياضية المفيدة للمعدة والمقوية لعضلات الساقين.
الجدي
مهنيًا: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك.
عاطفيًا: لا تتخذ القرارات من دون تفكير طويل وخصوصًا في ما يتعلق بالشريك.
صحيًا: أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة للتخلص من الضغوط المهنية والعاطفية.
الدلو
مهنيًا: تثمر الاتصالات والصفقات التجارية نتائج مرضية جدًّا، فتبدو سعيدًا وفرحًا، وتحصد ثمار ما زرعته.
عاطفيًا: تمرّ علاقتك بالحبيب بالمزيد من السعادة والتفاهم، وتتلقى هدية قيمة منه وتستمع إلى نصائحه.
صحيًا: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك.
الحوت
مهنيًا: أدرس خطواتك جيدًا ولا تقم بأي عمل قبل التحقق من صحة معلوماتك وقدرتك على التنفيذ.
عاطفيًا: لا تلق على الشريك وحده مسؤولية بعض المشاكل الصغيرة بينكما، لأنك تتحمّل الجزء الأكبر منها.
صحيًا: لا تهمل صحتك، فهي العنوان الأهم لتتمكن من تحقيق خطواتك بثبات.