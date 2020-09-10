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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 10 سبتمبر 2020

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
الأيراج
الأيراج
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: المشاركة في العمل تساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.
عاطفيًا: تقع في مشكلة كبيرة ومعقدة مع الشريك لكن بوعيكما تتوصلان إلى حلها بالحوار والمنطق.
صحيًا: يثير نشاطك اللامعهود استغراب المحيطين بك، وقد فاتهم أنه ثمرة الرياضة اليومية المكثفة.

الثور
مهنيًا: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذانًا صاغية.
عاطفيًا: قوة شخصية الشريك وانفتاحه على الآخرين يثيران غيرتك ويزعجانك، لكنهما يكونان في مصلحتك.
صحيًا: كن معتدلًا في مشاهدة التلفزيون والجلوس طويلًا أمام شاشة الكمبيوتر والمطالعة ساعات طويلة.

الجوزاء
مهنيًا: تعيش هذا اليوم تجددًا وتتاح امامك حرية التصرف كما تريد في مجالك المهني، فتحاول الاستفادة من الفرصة لتحسين سير العمل.
عاطفيًا: تعيش علاقة عاطفية جديدة ولكنك تفضّل أن تبقيها سرًا وبعيدة عن الأنظار.
صحيًا: حافظ على هدوء أعصابك لئلا تقع في مشاحنات بينك وبين الآخرين.

السرطان
مهنيًا: فرصة أمامك لمكسب له صلة بشراكة أو مشروع أو تعويض، لا تضيّعها وإلا ندمت لاحقًا.
عاطفيًا: الحبّ من النظرة الأولى تجربة قد تعيشها قريبًا وتجعلك تفكّر في الارتباط الجدي بعد تردد طويل.
صحيًا: أنظر إلى محيطك ترَ أن كثيرين أصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يوميًا.

الأسد
مهنيًا: تتكيف سريعًا مع المتغيرات التي حصلت في المدة الأخيرة وتنفذ مشاريعك بحماسة وتكسب الرهان.
عاطفيًا: يوم مناسب جدًا لمبادلة الحبيب عاطفته الجياشة تجاهك والتفكير في الارتباط الجدي به.
صحيًا: الأجواء الإيجابية والمريحة التي تعيشها تنعكس إيجابًا على صحتك، وتبقيك في راحة.

العذراء
مهنيًا: تأتي الفرصة مرة واحدة في العمر فاستغلها إلى أقصى حدّ لكن لا تقع فريسة التسرّع.
عاطفيًا: تعيش مع الشريك علاقة مميزة وخصوصًا أنه يدعمك في جميع مواقفك ويدافع عنك أمام الجميع.
صحيًا: إحمِ نفسك من الأمراض وكن حذرًا جدًا من عدوى الإصابة بفيروس خطر.

الميزان
مهنيًا: تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص.
عاطفيًا: تصرّفات الشريك تثير حفيظتك، فتفكّر في الانفصال عنه والبحث عن شخص آخر تتفهمه أكثر.
صحيًا: لا تترك حبل الأمور على غاربه صحيًا، بل اعرض نفسك على طبيب مختصّ بالتغذية الصحية.

العقرب
مهنيًا: يتركّز اهتمامك بالمحافظة على سمعتك وإنجازاتك الكبيرة التي حفرت اسمك في السجل الذهبي في مجال عملك.
عاطفيًا: تشعر بقوة العاطفة وتزداد رغبتك في التقرب من شخص تكنّ له الكثير من الحب.
صحيًا: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل.

القوس
مهنيًا: لا تقدم على عمل أنت غير مطمئن إليه لأنه سيؤدي حتمًا إلى الفشل، وأنت لم تعتد الفشل في حياتك يومًا.
عاطفيًا: كن صريحًا مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور عليك وتجد نفسك عاجزًا عن تحمّل ردود فعله.
صحيًا: أنصح لك ممارسة التمارين الرياضية المفيدة للمعدة والمقوية لعضلات الساقين.

الجدي
مهنيًا: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك.
عاطفيًا: لا تتخذ القرارات من دون تفكير طويل وخصوصًا في ما يتعلق بالشريك.
صحيًا: أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة للتخلص من الضغوط المهنية والعاطفية.

الدلو
مهنيًا: تثمر الاتصالات والصفقات التجارية نتائج مرضية جدًّا، فتبدو سعيدًا وفرحًا، وتحصد ثمار ما زرعته.
عاطفيًا: تمرّ علاقتك بالحبيب بالمزيد من السعادة والتفاهم، وتتلقى هدية قيمة منه وتستمع إلى نصائحه.
صحيًا: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك.

الحوت
مهنيًا: أدرس خطواتك جيدًا ولا تقم بأي عمل قبل التحقق من صحة معلوماتك وقدرتك على التنفيذ.
عاطفيًا: لا تلق على الشريك وحده مسؤولية بعض المشاكل الصغيرة بينكما، لأنك تتحمّل الجزء الأكبر منها.
صحيًا: لا تهمل صحتك، فهي العنوان الأهم لتتمكن من تحقيق خطواتك بثبات.

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