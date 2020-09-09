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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«رأس السنة المصرية» في صالون ثقافي لـ«شباب الأحزاب» غدًا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:33 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
محمد الشريف - إسلام نصير
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تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون الثقافي الأول للجنة الثقافة والإبداع، بمقر التنسيقية يوم غد الخميس الساعة 6 مساءً، في جلسة لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية (6262).

وتدير الجلسة، الإعلامية نشوى الشريف، عضو التنسيقية، ويتحدث فيها، رامي عبدالباقي، عضو اللجنة، والدكتور محمد غنيم، عضو التنسيقية، وأحمد فتحي فرج الله، عضو التنسيقية، كما يشارك من خارج التنسيقية الدكتور سامي حرك.

والسنة المصرية سنة نجمية شمسية، ترتبط بدايتها ونهايتها بظاهرة فلكية، هي ظهور النجم "سبدت" مع شروق الشمس مرة واحدة فـ السنة، وتوافق بداية السنة المصرية لهذا العام، يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري.

ويزور عدد من أعضاء التنسيقية، المتحف المصري بميدان التحرير، يوم الجمعة من الساعة الثانية للساعة الرابعة عصرا، صحبة مرشد سياحي لشرح الحضارة المصرية القديمة، وللترويج للسياحة في مصر.

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