غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية فى الحوامدية

قررت محافظة الجيزة، غلق وتشميع سنتر "الأمل" بشارع الجمهورية بمدينة الحوامدية، ومصادرة كراسي وديسكات بعد ملاحظة توافد كبير للطلاب على المركز بالمخالفة لقرار حظر الدروس الخصوصية.يأتي ذلك استجابة لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستمرار تعليق وجود الطلاب لتلقي العلم في مقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، ضمن إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وتضمن قرار رئيس الوزراء استمرار تعليق التواجد بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى.