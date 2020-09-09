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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دمياط: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء حتى 50%

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:21 م
منال عوض
منال عوض
حسام فهمي
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أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارًا اليوم الأربعاء، بتخفيض قيمة المقابل لسعر المتر للتصالح فى بعض مخالفات البناء بنسب متفاوتة تتراوح من ٣٠ لـ٥٠٪ بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعى، وفقًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت المحافظ أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى، نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن تكون أوضاع قاطنيها بسيطة ولربما لم يستطيعوا تحمل دفع القيم الأولية للتصالح، كما ناشدت الدكتورة منال عوض مجددا المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة فى ١٥ سبتمبر الجارى.

وفيما يلى بيان مفصل بالقيم التي تم تحديدها للتصالح فى بعض مخالفات البناء طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.
دمياط: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء حتى 50%
دمياط: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء حتى 50%
دمياط: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء حتى 50%
دمياط: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء حتى 50%
دمياط: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء حتى 50%
دمياط: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء حتى 50%
دمياط: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء حتى 50%
دمياط: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء حتى 50%
دمياط: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء حتى 50%
دمياط: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء حتى 50%

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