«الإحصاء»: تعافي الصادرات المصرية لأول مرة منذ بداية الجائحة

قال أسامة بهجات، مدير الإدارة العامة لإحصاءات التجارة الخارجية والداخلية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الصادرات المصرية بدأت التعافي تدريجيًا بداية من منتصف العام الحالى 2020، لترتفع خلال شهر يونيو الماضى لـ2.2 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال مايو الماضى، وهو أول ارتفاع منذ بداية جائحة كورونا مطلع العام الحالى.وأوضح مسئول الإحصاء، لـ"الدستور"، أن الصادرات بدأت فى التأثر سلبًا منذ مارس الماضي حينما تراجعت قيمتها من 2.6 مليار دولار خلال فبراير الماضي لـ2.2 مليار دولار خلال مارس الماضى، ثم تراجعت لـ1.8 مليار دولار خلال أبريل الماضى و1.5 مليار دولار خلال مايو من نفس العام، تأثرًا بتوقف حركة التجارة عالميًا بسبب الجائحة.وأضاف أنه رغم تراجع القيمة الإجمالية للصادرات خلال النصف الأول من عام 2020 يرجع فى جزء منه إلى إيقاف تصدير المواد الخام خلال أشهر ذروة فيروس كورونا وتوجيهها إلى التصنيع المحلى، حيث انخفضت صادرات المواد الخام من 1.4 مليار دولار لـ1.3 مليار دولار، كما انخفضت صادرات الوقود من 15.6 مليار دولار لـ13.7 مليار دولار، والسلع تامة الصنع من 6.9 مليار دولار لـ6.2 مليار دولار.