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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

افتتاح 3 محطات تحلية بسيناء منتصف 2022 بـ 6.6 مليار جنيه

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:28 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، افتتاح أكبر 3 محطات لتحلية مياه البحر بمحافظتي شمال وجنوب سيناء منتصف 2022 بتكلفة إجمالية قدرها 6.6 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لمد وتوصيل خدمات مياه الشرب للمواطنين على مستوى الجمهورية.

قالت الوزارة، وفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، إن المشروع الأول تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمدينة العريش بتكلفة قدرها 6 مليارات جنيه تعمل بطاقة مبدئية 300 ألف م3 يوم، لتغذية مدن وسط وشمال شمال سيناء بمياه الشرب، لافتة إلى أن حجم المخصصات التى رصدت لتنفيذ المشروع بلغت 70 مليون جنيه خلال عام 2019-2020 أنفق منها 28 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى بمعدل إنفاق مالي سنوي بلغ 40%.

أما محطة تحلية المياه الثانية، تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب بمدينة رأس سدر بتكلفة كلية قدّرت بـ 230 مليون جنيه والتى تعمل بطاقة 10 آلاف م3 يوم، والمقرر الانتهاء من أعمال المشروع وافتتاحه منتصف عام 2021.

أوضحت الوزارة أن حجم المخصصات التى رصدتها الحكومة لتنفيذ المشروع خلال العام المالى الماضى 2019-2020 بلغت 10.1 مليون جنيه، أنفق منه 10 ملايين جنيه حتى ديسمبر الماضى، بمعدل إنفاق مالي سنوى بلغ 99%.

كما تنفذ الحكومة مشروعًا لتحلية المياة بمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة كلية قدرها 450 مليون جنيه، بطاقة 20 ألف م3 يوم، ومن المقرر الإنتهاء من أعمال الإنشاءات منتصف عام 2021، حيث خصصت الدولة 10.1 مليون جنيه للمشروع خلال العام المالى الماضى 2019-2020، معدل إنفاق مالي سنوي بلغ 99%.

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