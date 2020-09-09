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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

57.8 مليون دولار.. إيرادات فيلم «Tenet»

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:16 م
فيلم Tenet
فيلم Tenet
محمد مجدي
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كشف الموقع الأمريكي الشهير deadline الحصيلة الكاملة لإيرادات فيلم "tenet"، والذي انطلق عرضه بدور العرض السينمائية منذ حوالي أسبوعين، وتحديدًا في الـ23 من أغسطس الماضي.

وأعلن الموقع عن إيرادات الفيلم في العالم بعد طرحه بـ44 دولة، حيث حقق إجمالي 57.8 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي إيرادات وصل إلى 132.1 مليون دولار.

وحقق الفيلم في الصين 33.4 مليون دولار حتى يوم الإثنين الماضي، وحقق في المملكة المتحدة 13.6 مليون دولار، وفرنسا 11.1 مليون دولار، وألمانيا 8.9 مليون دولار، وكوريا 8.6 مليون دولار.

الفيلم، الذي يندرج تحت نوعية أفلام الحركة والإثارة والخيال علمي، من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، من بطولة جون ديفيد واشنطن وروبرت باتينسون وإليزابيث ديبيكي وديمبل كاباديا ومايكل كين وكينيث براناه.

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