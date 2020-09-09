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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

للمرة الثانية.. رامى صبرى ضمن أفضل 100 شخصية عربية بتصنيف فوربس

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:28 م
رامى صبري
رامى صبري
محمد قدري
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دخل النجم رامى صبري، للمرة الثانية قائمة أفضل شخصية عربية مشهورة ليحتل المركز رقم ٦٥ فى ذلك التصنيف الذى تجريه مجلة فوربس العالمية، ويأتى الاختيار نتيجة التأثير الذى يحدثه الشخص فى الجماهير.

وجاء فى المركز الأول ضمن التصنيف النجم عمرو دياب، يليه فى المركز الثانى الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، وفى المرتبة الثالثة مواطنتها إليسا، وفي المركز الرابع الفنان العراقى كاظم الساهر.

وكان رامى صبرى طرح أغنية "خطيرة"، ودخلت الأغنية ضمن الموضوعات الأكثر رواجًا عبر موقع يوتيوب، حيث حققت نسبة مشاهدة 4 ملايين، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي.

كما حققت أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" للفنان رامى صبرى على قناته الرسمية على يوتيوب أكثر من 8 ملايين مشاهدة منذ طرحها، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدى.

كما حقق النجم رامى صبرى مؤخرا بنجاح أغنيته "حياتى مش تمام"، والذى طرحها فى موسم عيد الحب الماضى، حيث حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.

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