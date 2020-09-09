4 نصائح لمكياج دائم لأصحاب البشرة الدهنية

قم دائمًا بتهيئة بشرتك أولًا



إزلة البقع السوداء

دم الإفراط فى مساحيق التجميل

استخدام أدوات تجميل خالية من الزيت

يعانى أصحاب البشرة الدهنية، من عدم ثبات المكياج على البشرة، الأمر الذى يتسبب فى حرج شديد، خاصة فى الأيام الحارة.فيما قدم خبراء التجميل بموقع "healthdigezt" عدد من النصائح للحصول على مكياج دائم لأصحاب البشرة الدهنية وهي كالآتي:عندما يكون لديك بشرة دهنية، فإن استخدام كريم أساس للماكياج يساعد في الحفاظ على كل شيء، لذا يجب عليك على الأقل باستخدام أساس خالي من الزيوت ومضاد للمعان.لتقليل تجعيد مكياج العيون، تجنبي تحضير جفونك بالكونسيلر، وهو أمر تقول وارن أن العديد من النساء ذوات الهالات السوداء أو الإحمرار تفعله.فبدلًا من ذلك، استخدم برايمر مصمم خصيصًا للجفون. تخلق القاعدة قماشًا مثاليًا لظلال العيون والقلم أثناء امتصاص الزيوت المسببة للتجاعيد طوال اليوم.ضعي البودرة على المناطق اللامعة فقط، فاستخدم تركيبة نصف شفافة غير لامعة، والتي يمكن أن تقلل اللمعان على أي لون بشرة.نظرًا لأن بشرتك تنتج بشكل طبيعي أكثر من كمية كافية من الزيت، فاستثمر في منتجات المكياج (خاصة كريم الأساس وأحمر الخدود) الخالية من الزيوت.