المنوفية.. خفض قيمة التصالح بنسبة تصل لـ 20%

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، تخفيض أسعار التصالح نظرا لكثافة الإقبال من أبناء المحافظة على إتمام إجراءات التصالح وتشجيعا لهم، فقد تقرر تخفيض الأسعار التقديرية التي تم الإعلان عنها للتصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 20%.وقال المحافظ، إننا نهدف دائما للتخفيف عن المواطن، فعلى الرغم من حرصنا منذ البداية على تحديد أسعار منخفضة للغاية تقارب الحد الأدنى، إلا أنه بهدف تشجيع المواطنين ودعمهم قررنا التخفيض، مشيدا في الوقت نفسه بوعي أبناء المحافظة وحرصهم على الاستفادة من القانون.جدير بالذكر أن عدد طلبات التصالح في محافظة المنوفية بلغ 142 ألف طلب حتى الآن.