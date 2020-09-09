محافظ الغربية يؤكد ضرورة تطوير صناعة الغزل والنسيج بالمحلة

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمكتبه اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث ناقش الموقف الحالي للمصنع بالمحلة، مؤكدا ضرورة تطوير صناعة الغزل والنسيج بالمحلة، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالصناعة والعمل على تطويرها.وكان محافظ الغربية، قد استقبل مجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان بالغربية عقب انتخابه، مؤكدا دورهم الكبير في التوعية اللازمة لأطباء الأسنان والمتابعة المستمرة للعيادات الخارجية للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا المستجد.حضر اللقاء الدكتور فتحي فايد نقيب الأسنان، والدكتور عاطف مرزوق الأمين العام للنقابة، والدكتور أبوالغيط أبوعاصي أمين الصندوق، والدكتور محمد الحلواني ود. محمد الفرارجي أعضاء تحت السن بالنقابة، وقدموا للمحافظ في نهاية اللقاء درع النقابة.