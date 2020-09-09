تكدس مروري بسبب انقلاب سيارة نقل بطريق «طنطا ـ المحلة»

شهد طريق طنطا - المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء، تكدسا مروريا بالقرب من قرية شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة مما أدى أيضا إلى تعطل حركة المرور.وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بانقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة أمام قرية شبشير الحصة مما أدى إلى توقف حركة المرور.وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وضباط المرور إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة تجر مقطورتين محملتين بالقمامة وحدث بالمقطورة عطل مما أدى إلى انفصالهما، وانقلاب المقطورة المحملة بالقمامة أمام القرية مما أدى إلى توقف حركة المرور.وتم الاستعانة بونش المحافظة لرفع المقطورة وإبعادها عن الطريق مع استدعاء لودر وسيارة أخرى لتحميل القمامة عليها وجرى فتح الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.