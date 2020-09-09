دقّت التاسعة مساءً.. غلق باب اللجان في «إعادة الشيوخ» ببورسعيد

أسدلت لجان بورسعيد الستار على انتخابات مجلس الشيوخ في الموعد المحدد لها وهو التاسعة مساءً بعد تصويت آخر ناخب داخل الاقتراع.بدأت أعمال فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت بمعرفة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية على أن يتم تجميع الأصوات في نموذج ويتم إرساله للجنة العامة بالمحافظة لإعلان النتيجة النهائية.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات إعادة مجلس الشيوخ وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيروس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في التاسعة صباحًا بعد فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.وتابعت الأجهزة التنفيذية انتظام سير العملية الانتخابية لتذليل أي معوقات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد-19» والتأكد من ارتداء الناخبين للكمامات والالتزام بعلامات التباعد بين الناخبين أثناء الإدلاء بالأصوات.