خالد جلال يفتتح معرض «معالم القاهرة التاريخية» بالهناجر (صور)

افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، معرض صور فوتوغرافية بعنوان "معالم القاهرة التاريخية" للفنان المصور الفوتوغرافي چورچ فخرى، مساء الأربعاء، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون.يضم المعرض 44 صورة فوتوغرافية تستعرض من خلال عدسة الفنان أهم مبان وآثار القاهرة التاريخية لمجموعة من المساجد بقبابها وزخارفها ومناراتها بشارع المعز، وأيضًا في الفترة الحديثة مثل قصر البرنس محمد على بموقعه على ضفاف نهر النيل، وتمكن الفنان من إظهار تأثير الظل والنور على المكان وعبق تاريخه.ويظهر فى المشربيات وبيت النور فى البيوت الإسلامية مثل بيت "الست وسيلة"، بحضور الفنان محمد الدسوقي، مدير عام مركز الهناجر للفنون، الدكتور محمد الرشيدي، مشرف على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، الشاعر عماد عبدالمحسن، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفني بالقطاع، المهندس النحات جلال جمعة، المصور الفوتوغرافي الرقاوي أحمد، رسام الكاريكاتير فاروق موسى، رسام الكاريكاتير سمير عبدالغني، مصمم الجرافيك مصطفى عوض، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.