حاتم حافظ: أعمال جائزة خيري شلبي الثلاثة لكتاب من الأقاليم
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:24 م
إيهاب مصطفي _ حسام الضمرانىطباعة
قال الناقد الأدبي شعبان يوسف، إن جائزة خيرى شلبى للرواية هي تعبير عن أن له أياد بيضاء على الشباب، خاصة وأن فكرة الجائزة تمثلت فى أن تكون لمن يكتبون لأول مرة.
وتابع "حافظ" خلال حفل توزيع جائزة خيرى شلبى فى الرواية بمؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، منذ قليل، قائلًا: "كلنا نعلم أن الكُتاب الذين يكتبون في القاهرة لهم قدرة للوصول والنشر، بخلاف كتاب الأقاليم وأن المفاجأة تمثلت فى أن الثلاثة أعمال التي وصلت للقائمة النهائية بالجائزة لكتاب من الأقاليم".
وقرأ "حافظ" جزء من تقرير لجنة التحكيم عن الرواية الفائزة؛ قائلا: "هي رواية تاريخية طامحة لاستقراء السنوات الثلاث قبل ثورة يوليو وهو الزمن الروائي، والذي يرمز للمقاومة ضد الاحتلال الانجليزي".
وقامت لجنة التحكيم المشكلة من الروائين الكبار محمود الورداني، وإبراهيم عبدالمجيد، وطارق إمام باختيار رواية "السابعة بعد الصفر" الفائزة بالجائزة للكاتبة رانيا اللبودي من محافظة البحيرة؛ من بين ثلاثة أعمال روائية وصلت في وقت سابق إلى القائمة القصيرة وهي: رواية "مناهل" لندى أحمد علي من محافظة الاسماعيلية، و"جموح مبكر" لعبدالله أسامة من الدقهلية.
وتابع "حافظ" خلال حفل توزيع جائزة خيرى شلبى فى الرواية بمؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، منذ قليل، قائلًا: "كلنا نعلم أن الكُتاب الذين يكتبون في القاهرة لهم قدرة للوصول والنشر، بخلاف كتاب الأقاليم وأن المفاجأة تمثلت فى أن الثلاثة أعمال التي وصلت للقائمة النهائية بالجائزة لكتاب من الأقاليم".
وقرأ "حافظ" جزء من تقرير لجنة التحكيم عن الرواية الفائزة؛ قائلا: "هي رواية تاريخية طامحة لاستقراء السنوات الثلاث قبل ثورة يوليو وهو الزمن الروائي، والذي يرمز للمقاومة ضد الاحتلال الانجليزي".
وقامت لجنة التحكيم المشكلة من الروائين الكبار محمود الورداني، وإبراهيم عبدالمجيد، وطارق إمام باختيار رواية "السابعة بعد الصفر" الفائزة بالجائزة للكاتبة رانيا اللبودي من محافظة البحيرة؛ من بين ثلاثة أعمال روائية وصلت في وقت سابق إلى القائمة القصيرة وهي: رواية "مناهل" لندى أحمد علي من محافظة الاسماعيلية، و"جموح مبكر" لعبدالله أسامة من الدقهلية.