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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حاتم حافظ: أعمال جائزة خيري شلبي الثلاثة لكتاب من الأقاليم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:24 م
حاتم حافظ
حاتم حافظ
إيهاب مصطفي _ حسام الضمرانى
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قال الناقد الأدبي شعبان يوسف، إن جائزة خيرى شلبى للرواية هي تعبير عن أن له أياد بيضاء على الشباب، خاصة وأن فكرة الجائزة تمثلت فى أن تكون لمن يكتبون لأول مرة.

وتابع "حافظ" خلال حفل توزيع جائزة خيرى شلبى فى الرواية بمؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، منذ قليل، قائلًا: "كلنا نعلم أن الكُتاب الذين يكتبون في القاهرة لهم قدرة للوصول والنشر، بخلاف كتاب الأقاليم وأن المفاجأة تمثلت فى أن الثلاثة أعمال التي وصلت للقائمة النهائية بالجائزة لكتاب من الأقاليم".

وقرأ "حافظ" جزء من تقرير لجنة التحكيم عن الرواية الفائزة؛ قائلا: "هي رواية تاريخية طامحة لاستقراء السنوات الثلاث قبل ثورة يوليو وهو الزمن الروائي، والذي يرمز للمقاومة ضد الاحتلال الانجليزي".

وقامت لجنة التحكيم المشكلة من الروائين الكبار محمود الورداني، وإبراهيم عبدالمجيد، وطارق إمام باختيار رواية "السابعة بعد الصفر" الفائزة بالجائزة للكاتبة رانيا اللبودي من محافظة البحيرة؛ من بين ثلاثة أعمال روائية وصلت في وقت سابق إلى القائمة القصيرة وهي: رواية "مناهل" لندى أحمد علي من محافظة الاسماعيلية، و"جموح مبكر" لعبدالله أسامة من الدقهلية.

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