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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شباب ورياضة الإسكندرية» تحتضن المشروع القومي لاكتشاف مواهب كرة القدم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:31 م
المؤتمر الصحفي
المؤتمر الصحفي
هبه عويضه
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نظمت محافظة الإسكندرية المؤتمر الصحفي للمشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة، وتنفذه «ستارز اوف إيجبت»؛ لتصبح الإسكندرية المحطة الثانية للمشروع بعد القاهرة من بين ١٦ موقعا على مستوى الجمهورية في المرحلة الأولى.

حضر المؤتمر الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد عرابي وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد جمعة والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير، ومحمود عبدالعزيز مدير عام الإتحادات النوعية، وعمرو مهنا رئيس ستارز اوف ايجبت، وأشرف محمود المدير التنفيذي للمشروع، والكابتن احمد الشاذلي المدير الفني للمشروع في الاسكندرية، وأداره عبدالقادر إبراهيم.

وشارك في المؤتمر مدراء ٥٠ مركز شباب يمثلون المناطق الجغرافية بالإسكندرية، حيث تم عرض الفكرة والهدف الذي تسعى الوزارة لتحقيقه من خلال المشروع وتم عرض فيديو عن اختبارات القاهرة، وأبدى الحاضرون سعادتهم بتنفيذ المشروع في الإسكندرية، مؤكدين وجود عشرات المواهب التي تستحق الفرصة لإبراز قدراتها لتكون لهم فرصة جديدة للالتحاق بفريق أحلام ستارز اوف ايجبت.

تجدر الإشارة إلى المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين كرويًا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتحت إشراف نخبة من أفضل المدربين المصريين والأجانب، ويتم حجز الاستمارة والمشاركة في الاختبارات من اليوم ٩ سبتمبر ٢٠٢٠، حيث إن الاستمارات متاحة الآن فى جميع مراكز شباب الإسكندرية، ويتم التعرف على تفاصيل المشروع من خلال الموقع الرسمي لمديرية الشباب والرياضة.

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