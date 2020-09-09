إحداهما حملته سفاحًا.. حبس فتاتين تركتا رضيعًا أمام عقار بالسلام

أمرت نيابة السلام اليوم الأربعاء، بحبس فتاتين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بوضع طفل رضيع أمام أحد العقارات وتعريض حياته للخطر بمدينة السلام.وكشفت التحقيقات، عن أن الطفل الرضيع تبين بأنه نجل إحدى المتهمتين وحاولت التخلص منه بوضعه أمام أحد العقارات بمساعدة صديقتها خوفا من أهلها بعد حملها فيه سفاحا.وأقرت المتهمة بأنها خشيت على نفسها وعلى رضيعها من أهلها فقررت التخلص منه ووضعه أمام أحد العقارات ليقوم أحد من السكان بتربيته تربية سليمة وعرضت على صديقتها الأمر والتي ساعدتها فى ذلك.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بالعثور على طفل رضيع أمام أحد العقارات بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمتين وبضبطهما وسؤالهما أقرتا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.