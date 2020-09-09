إزالة التعديات على ممتلكات الدولة بالأقصر
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:50 م
هدى الأميرطباعة
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة في الأقصر، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، اليوم الأربعاء، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء.
وأسفرت الحملة عن وقف أعمال تعد على أرض زراعية، ومصادرة مواد البناء بنجع الحلفاية بالبعيرات، وتمت إزالة ٣ حالات تعد على أرض زراعية على مساحة ٦ قراريط بقرية البعيرات.
وشارك في الحملة مسئولو الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية ورؤساء القرى وبمعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء.
وأسفرت الحملة عن وقف أعمال تعد على أرض زراعية، ومصادرة مواد البناء بنجع الحلفاية بالبعيرات، وتمت إزالة ٣ حالات تعد على أرض زراعية على مساحة ٦ قراريط بقرية البعيرات.
وشارك في الحملة مسئولو الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية ورؤساء القرى وبمعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.