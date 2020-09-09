إزالة التعديات على ممتلكات الدولة بالأقصر



وأسفرت الحملة عن وقف أعمال تعد على أرض زراعية، ومصادرة مواد البناء بنجع الحلفاية بالبعيرات، وتمت إزالة ٣ حالات تعد على أرض زراعية على مساحة ٦ قراريط بقرية البعيرات.



وشارك في الحملة مسئولو الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية ورؤساء القرى وبمعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة في الأقصر، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، اليوم الأربعاء، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء.