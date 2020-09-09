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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«اتفاقية السلام».. لماذا نجح ترامب فيما فشل فيه أسلافه؟

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:25 م
ترامب
ترامب
آية حسني
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بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، تسعى الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، لتنفيذ خطة المرحلة الأولى من فترة توليه الحكم، وأبرزها إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط بين الدول العربية وإسرائيل، وإنهاء القضية الفلسطينية ووقف ضم الأراضي، وإعلانهما دولتين منفصلتين، مع فتح سوق التطبيع مع الدول العربية والتي بدأت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونجح ترامب في التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين كل من دولة الإمارات وإسرائيل، لتعزيز السلام والأمن والازدهار بالمنطقة العربية، ما له من انعكاس على العالم الخارجي، إلى جانب الحد من ظاهرة التطرف والتعصب الديني.

وفي إطار تنفيذ اتفاقية السلام يتوجه كل من وزير خارجية الإمارات ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى العاصمة واشنطن لتوقيع الاتفاق رسميا ليدخل حيز التنفيذ، وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية رئيسية منذ عام 1994.

وتأتي أبرز بنود الاتفاقية في التزام الدولتن بتبادل السفارات والسفراء وبدء التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والتجارة والأمن.

وقال الرئيس ترامب تعقيبا على التوصل لاتفاق السلام، إن الوقت قد حان لاعتماد مقاربة جديدة بغرض تحقيق السلام والأمن والفرص لشعوب الشرق الأوسط، ويعد الأمر خطوة رئيسية لبناء الثقة مع حلفائنا الإقليميين وإعادة توجيه حساباتهم الاستراتيجية من خلال تحديد مصالح وفرص مشتركة وإبعادهم عن تكرار النزاعات الماضية.

ولعب ترامب دورا كبيرا لتحقيق الاتفاقية، ولا سيما من خلال ضغوطه من أجل تنفيذ اتفاق وقف ضم الأراضي الفلسطينية، حيث قال المستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر في 17 أغسطس 2020 إن الولايات المتحدة لن توافق "لبعض الوقت" على ضم إسرائيل أراضي بالضفة الغربية المحتلة، وإنها تفضل التركيز على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات وبذل جهود سلام أوسع في المنطقة.

ووفقا لمعهد واشنطن للدراسات السياسية؛ فإن إدارة ترامب استطاعت دون غيرها في تنفيذ اتفاقية السلام بالشرق الأوسط، وذلك لتجنبها الصخب.

وأشار المعهد إلى أن جميع الرؤساء السابقين لم يتوانوا عن نشر خطط السلام الخاصة بهم والإعلان عن كل تقدم مزعوم حقّقوه، مع التأثير غير المقصود الذي تمثّل بجذب المتعصبين الذين جعلوا حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني صعبًا للغاية.

ولفت إلى أن تجنب ترامب الصخب منع من تكرار العنف المترتب على توقيع "اتفاقات أوسلو" وسط ضجّة إعلامية كبيرة في سبتمبر 1993 في احتفال استضافه الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في حديقة البيت الأبيض. وحتى ذلك الحين كان الفلسطينيون والإسرائيليون يتفاوضون سرًا. وتم كشف النقاب عن تلك المحادثات قبل التمكن من تحقيق إنجازات ملموسة.

وعندما أصبحت التسويات التي ضمّها الاتفاق علنية، لجأ المعارضون إلى ارتكاب أعمال العنف لإسقاطه. وفي أعقاب توقيع الاتفاق مباشرة، شنّت مجموعات فدائية فلسطينية مثل حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي في فلسطين» حملة تفجيرات انتحارية كان هدفها تقويض الاتفاق رفيع المستوى. ومن الجانب الإسرائيلي، قتل الإرهابي باروخ غولدشتاين 29 مصليًا فلسطينيًا في فبراير 1994 في الحرم الإبراهيمي في الخليل. وتجلى مثال آخر في اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين على يد يغآل عمير عام 1995؛ وعمير إسرائيلي يميني متطرف عُرف بمعارضته لـ "اتفاق أوسلو".

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