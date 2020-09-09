20 ألف تحت الحساب.. اعترافات متهمة بالاتجار في الأعضاء البشرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على إحدى السيدات لقيامها بالاشتراك مع آخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأعضاء البشرية؛ نظير حصولهم على مبالغ مالية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث والاتجار بالبشر.كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالقاهرة) لقيامها بالاشتراك مع (ثلاثة آخرين "جار تحديدهم وضبطهم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال استقطاب الضحايا من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى، ودفعهم (مبلغ 20 ألف جنيه) تقريبًا للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها، كما تمكنوا من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وأمكن تحديد والتوصل إلى عدد (26 حالة من المجنى عليهم فى مراحل الإجراءات التجهيزية لإجراء العملية) وباستدعاء عدد أربعة منهم (3 عاطلين – إحدى السيدات "تم إجراء عملية بيع كلية، وكذا الأعمال التحضيرية لإجراء عملية البيع "تحاليل وأشعة" مقابل مبلغ مالي)، وأقروا بقيام المتهمين بالوساطة في بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية، وتوثيق الأوراق التي تفيد تبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع ببعض المستشفيات.بمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامي في بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى مقابل حصولهم على مبلغ مالي بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابى، كما عثر بحوزتها على (4 إيصالات أمانة موقع عليها من المجنى عليهم – 7 صور من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليهم من المتبرعين – 4 تحاليل طبية خاصة بالمتبرعين – دفتر إيصالات أمانة على بياض – شهادات وتذاكر طبية "روشتة" صادرة من بعض المستشفيات – 4 نموذج توثيق من الشهر العقارى لتوثيق عمليات التبرع – 2 أجندة صغيرة بهما مواعيد إجراء التحاليل والعمليات للمجنى عليهم وكذا حساب بمصروفات المجني عليهم أثناء تجهيزهم لإجراء تلك العمليات – 2 هاتف محمول يحوى 4 شرائح تليفونية للتواصل بين المجني عليهم وأفراد التشكيل العصابى – مبلغ مالى قدره 32000 جنيه للإنفاق على المجني عليهم أثناء إجراء التحليل والفحوصات الطبية بالمعامل المختصة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.