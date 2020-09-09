محافظ الأقصر يتفقد مقار لجان جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

تفقد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، رفقة عدد من قيادات القوات المسلحة، عددا من اللجان الانتخابية بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام سير عملية جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني.واطمأن محافظ الأقصر، خلال الجولة، على اتخاذ التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير، والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.ورافق محافظ الأقصر، خلال الجولة، كل من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، العميد عمرو حسن، ومستشار المحافظة للمشروعات، المهندس أسعد مصطفى، وعدد من عناصر القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 833557 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 201 لجنة فرعية.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا، بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومي الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها، هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.