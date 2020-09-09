ننشر قرارات محافظ الأقصر بشأن التصالح في مخالفات البناء

قرر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بعد الاجتماع مع نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد ورؤساء المدن، وضع قيمة مبالغ جديدة مخفضة للتصالح في مخالفات البناء في ضوء التيسير على المواطنين بالمحافظة، ومراعاة لظروف البعد الاجتماعي والاستقرار السكني للمواطنين.وأوضح بيان المحافظة قرارات مصطفى ألهم كما يلي:أولًا: تخفيض مبلغ التصالح المقرر للاستخدام السكني لجميع النجوع والعزب بقرى المحافظة على أن يكون سعر المتر "خمسون جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.ثانيًا: تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني للقرى الأم والقرى التابعة بنسبة 30% من الأسعار المعلنة بقرار السيد المحافظ رقم 35 لسنة 2020 على أن يكون سعر المتر في الشوارع الـ"4" أمتار فأقل "خمسون جنيها".ثالثًا: تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني بمدن المحافظة بنسبة 20% من السعر المقرر بقرار المحافظ السابق الإشارة إليه، مع مراعاة أنه من سبق له التصالح سوف يتم التسوية على ضوء الأسعار المخفضة.وتهيب محافظة الأقصر بالمواطنين بسرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة في المواعيد المحددة، مع التأكيد أن آخر مهلة للتصالح هي30 سبتمبر 2020 ولن يتم مد المهلة إلى فترات أخرى.