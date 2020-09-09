حملة نظافة وتطهير للشوارع بحي شرق سوهاج

شنت منظومة النظافة بالوحدة المحلية لحي شرق سوهاج حملة نظافة وتطهير وتعقيم للشوارع، تحت إشراف عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج ومتابعة ميدانية من عبدالظاهر السيد مدير منظومة النظافة بالحي.وقال عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج، إن الحملات مستمرة ولن تتوقف لتطهير وتعقيم جميع الشوارع الواقعة في نطاق دائرة الحي والمنشآت والمباني الحيوية من خلال فرقة تعقيم مدربة تقوم برش المياه المضاف إليها الكلور.وأكد عوض أن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد يتم تطبيقها على مدار الساعة بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.