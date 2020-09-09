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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد الجريمة بأسبوع.. وفاة المتهم بقتل زوجته ببولاق الدكرور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:45 م
جثة
جثة
ندى حمدي - محمد عيسي
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لفظ المتهم بقتل زوجته بمنطقة بولاق الدكرور أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى بعد إصابته بحالة إعياء داخل محبسه.

كانت كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في منطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن خلافات زوجية بين الطرفين دفعت الزوج لأن يقوم بذبح زوجته، ثم فصل رأسها عن جسدها وإصابة ابنته الصغرى التي حاولت الدفاع عن والدتها.

وتابعت التحقيقات، أن خلافات نشبت بين المتهم والمجني عليها بسبب عدم قيام الأول بتوفير احتياجاتهم المادية، وعزوفه عن العمل لفترة طويلة، ويوم الواقعة حدثت مشادة عنيفة بين الزوجين، فقام الزوج بذبح زوجته بمطواة ثم نحجر رقبتها بالكامل ليفصلها عن جسدها.

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل، بمنطقة زنين ببولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن ربة منزل قتلها زوجها، بسبب خلافات أسرية، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها طعنات بسلاح أبيض لها، مما أسفر عن مقتلها، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

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