مختار نوح: لا توجد قواعد للإخوان داخل مصر

قال مختار نوح، القيادي المنشق عن الإخوان إن الجماعة تحاول من خلال دعوتها لتنظيم مظاهرات في مصر تجاوز الخلاف الشديد داخلها بسبب الصراع على المناصب القيادية بها بعد القبض على محمود عزت والخلاف الشديد بين شباب الجماعة وقادتها.أضاف نوح لـ"الدستور"، أن الجماعة حاولت الهرب من هذه الحالة المستشرية داخلها بحشد عناصرها على هدف واحد وهو ضرب الاستقرار داخل مصر، لكنها لا تعلم أن مصير دعوتها هو الفشل التام وسينتهي بها الوضع إلى خلاف أشد داخلها وتأكد من قبل عناصرها بشأن ضعف الجماعة.وتابع "من أصله لا توجد قواعد للجماعة داخل مصر تستطيع أن تلبّي دعوتها، وذلك بفضل التعامل الأمني الحاسم وانعدام الثقة في الجماعة وأيضًا، إغلاق منافذ التمويل الخارجي".