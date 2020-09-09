مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات القطار بالبدرشين

لقي شاب مصرعه، إثر دهس قطار له أثناء عبوره شريط السكة الحديد في البدرشين.البداية كانت بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالبدرشين بمصرع شاب أسفل عجلات القطار، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب دهسه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد ولا شبهة جنائية.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.