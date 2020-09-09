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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القاهرة» تعمّم منشورًا جديدًا بشأن خطة العام الدراسي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:39 م
تعليم القاهرة
تعليم القاهرة
ريم محمود
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عمّمت مديرية تعليم القاهرة منشورا رسميا على جميع الإدارات التعليمية للعمل على العام الدراسي الجديد، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في مؤتمر رسمي أمس.

قالت المديرية إن المقترح بالنسبة للصفوف الابتدائية مدارس الفترة الواحدة من كي جي إلى 3 ابتدائي 4 أيام في الأسبوع ومن الصف الرابع إلى السادس الابتدائي يومين وهما (السبت والخميس)، أما مدارس الفترتين من كي جي إلى 3 ابتدائي 3 أيام ومن الصف الرابع إلى السادس 3 أيام.

أما المقترح بشأن الإعدادي الحضور يومين، فقط، أولى إعدادي (سبت وثلاثاء) وثانية ثانوي (الأحد والأربعاء) وثالثة ثانوي (الإثنين والخميس) أمل المقترح بالنسبة الثانوية العامة الحضور يومين فقط.

وقال الفاكس الرسمي إن تشعيب الثانوية العامة مستمر لهذا العام فقط ويحق للطالب التحويل بين العلمي والأدبي والعكس لظروف استثنائية هذا العام، إضافة إلى تعريب الجيولوجيا ولَم يتم تعريب بقية المواد.

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