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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مميزات قانون التصالح بمخالفات البناء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:31 م
قانون التصالح
قانون التصالح
هاجر رضا
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تعمل الدولة على قدم وساق فى ملف التصدي لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وبجانب التطبيق الحازم للقانون، فإن الدولة تمنح تيسيرات هائلة من أجل التصالح، تشمل تخفيض سعر المتر، وتقديم تسهيلات بنكية وغير ذلك الكثير.

ويرصد "الدستور" المميزات الموجودة في قانون التصالح بمخالفات البناء، بحسب الدكتور محمود غيث، رئيس المصرية للتخطيط العمراني، في سياق السطور التالية:-

تجميد الملاحقات القانونية
قال محمود غيث، رئيس المصرية للتخطيط العمراني، إن قانون التصالح يساعد على تجميد الملاحقات القانونية عند تسليم طلب التصالح، تسقط الدعاوى وتحفظ التحقيقات ويوقف تنفيذ الأحكام، إن كان هناك أحكام نهائية بالحبس، وذلك وفقا للمادة السادسة من القانون.

ترخيص رسمي بالبناء
وتابع غيث في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "يساعد أيضًا على إصدار شهادة بمثابة ترخيص رسمي بالبناء في حالة إتمام التصالح، وهي من أهم مميزات القانون في أحد شروط تسجيل الملكية بالشهر العقاري، وتسلم عقد مسجل لمن يرغب فيه، بالإضافة إلى توفير إمكانية توصيل المرافق الرسمية لمن يتصل بالكهرباء عن طريق الممارسة أو العداد الكودي".

تسهيل إدخال المرافق
وفي سياق متصل، أكد الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، أن قانون التصالح يساعد على تسهيل مهمة إدخال المرافق الخدمية للمنازل والأبنية التي لم تصلها إلى الآن.

وتابع فرج في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "يزيد قانون التصالح من القيمة الشرائية للبناء، حيث إنه أصبح قانونيا، وبالتالي يمكن عرضه بسعر كبير ولا يبخس به الثمن كما كان يحدث من قبل، وتتعدد المخالفات الإنشائية ما بين ما يمكن إصلاح وضعه ليصبح آمنًا، إلى ما لا يقبل الإصلاح، ولم ينص القانون على إعطاء فرصة لإصلاح العقار المعيوب.

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