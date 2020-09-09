نجل شريف حلمي يتعرض لحادث مروع ويدخل العمليات

نُقل نجل الفنان شريف حلمي إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد تعرضه لحادث سير على الطريق الدائري.وكتب شريف حلمي، عبر حسابه على "فيس بوك": "الحمد لله على كل حال، أطلب من كل الحبايب الدعاء لابني هشام بالنجاة والسلامة، تعرض لحادث فظيع على الدائري صباح اليوم، وهو الآن في العمليات بالمستشفى".واستكمل: "الحمد لله في السراء والضراء.. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه، مطلوب الدعاء له بالنجاة".الجدير بالذكر أن آخر مشاركات شريف حلمي كان ظهوره كضيف شرف في فيلم "البدلة" لتامر حسني، وقد قدم شخصية محمود رياض بأحداث مسلسل "الجماعة 2" تأليف وحيد حامد وإخراج شريف البنداري.