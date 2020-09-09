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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 أشقاء مكفوفين يشاركون في انتخابات الشيوخ بقنا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:55 م
انتخابات الشيوخ بقنا
انتخابات الشيوخ بقنا
قنا- إسلام البكري
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أدلى منذ قليل 3 أشقاء مكفوفين، بأصواتهم داخل لجنة مدرسة السادات الابتدائية فى مركز الوقف في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ بمحافظة قنا.

أدلى الأشقاء الثلاثة بأصواتهم بمساعدة رجال الشرطة والقاضي المشرف على اللجنة بمدرسة السادات الابتدائية فى مركز الوقف.

وقال الشقيق الأكبر: "خرجت من بيتي وجيت النهاردة أدلي بصوتي للمشاركة فى انتخابات الشيوخ لأن ده واجب وطني ما فيا نفس هفضل أشارك وأقف جنب بلدي، وبتمنى بلدي ترد الجميل وتنظر لذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف أحمد، الشقيق الثاني، أنه جاء للإدلاء بصوته لممارسة حقه التشريعي والتأكيد على أهمية دور ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه يتمنى من النواب الذين سيحالفهم الحظ والنجاح في انتخابات الشيوخ بالنظر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وبحث مطالبهم عن قرب.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافس في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.

والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.

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