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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

في الساعة الأخيرة.. كبار السن يتصدرون المشهد أمام لجان انتخابات الشيوخ بأسوان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:30 م
لجان انتخابات الشيوخ
لجان انتخابات الشيوخ
أسوان_إسراء توفيق
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تصدر كبار السن المشهد أمام لجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بمدينة أسوان، للإدلاء بأصواتهم خلال جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الاقتراع.

يذكر أنه انطلقت جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان، بين 4 مرشحين وهم: بمدينة أسوان اللواء مصطفى جمعة مرشح ''مستقل''، ومركز دراو محمد الأنور حزب "مستقبل وطن''، ومرشح مركز أدفو ياسر عبدالحميد عوض ''مستقل''، ومرشح آخر لنفس المركز مجد الدين حسيبو وشهرته مجدي حسيبو حزب ''مستقبل وطن''.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.

والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.

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